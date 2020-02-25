Ведран Чорлука продлил контракт с "Локомотивом"

Защитник Ведран Чорлука продлил контракт с московским "Локомотивом" еще на один год. Прежний договор капитана железнодорожников был рассчитан до июня 2020 года.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе, желание продлить контракт было обоюдным. Переговоры прошли быстро. Сам 34-летний Ведран Чорлука заявил, что ему все нравится в "Локомотиве" и он хотел провести остаток карьеры в московском клубе.

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука пришел в "Локомотив" в 2012 году из лондонского "Тоттенхэма". На его счету 201 матч в составе москвичей, в которых забил 8 мячей. Хорват стал чемпионом России в сезоне 2017/18, а также трижды выигрывал Кубок страны.