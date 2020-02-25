Музей-заповедник "Петергоф" лишился своего президента. Накануне, 24 февраля, в возрасте 83 лет скончался Вадим Знаменов. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Практически вся профессиональная жизнь Вадима Валентиновича была связана с Петергофом. В далеком 1965 году он стал в Петродворце главным хранителем. Затем долгие годы был гендиректором, а в 2009 году получил почетное звание президента музея-заповедника. Именно при нем проходил необычайно трудоемкий процесс восстановления памятников памятников, пострадавших в годы Великой Отечественной. При его личном участии возродились такие архитектурные шедевры, как величественный фонтан Большой каскад, дворцы Нижнего парка и Александрии.

Проститься с Вадимом Знаменовым можно будет в Большом Петергофском дворце 28 февраля. Похороны пройдут на Бабигонском кладбище.