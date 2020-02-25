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25 февраля 202012:53

Британский финтех-стартап с российскими корнями привлек рекордные инвестиции

Revolut

Британский финтех-стартап с российскими корнями Revolut привлек $500 млн инвестиций и стал одним из лидеров частного европейского финтеха, сообщает Bloomberg. По данным издания, в ходе раунда оценка стартапа составила 5,5 миллиардов долларов.

Текущий раунд финансирования сделал Revolut одним из самых дорогих европейских стартапов в секторе. Среди других крупных европейских финансовых компаний — платежная фирма Klarna, компания денежных переводов Transferwise и банк OakNorth.

Ведущим инвестором раунда называют фонд Technology Crossover Ventures - ранний инвестор таких компаний, как Facebook и Netflix, — который мог вложить около $150 млн. Также компания привлекла поддержку и со стороны текущих инвесторов, в числе которых Ribbit Capital, DST Global, Lakestar и GP Bullhound.

Таким образом, оценка Revolut выросла в три раза по сравнению с последним раундом инвестиций, когда стартап был оценен инвесторами в 1,7 миллиарда долларов в апреле 2018 года. Тогда стартап привлек $250 млн от DST Global Юрия Мильнера и других фондов.

В 2018 году, согласно отчетам, Revolut получил прибыль в размере 58,2 млн фунтов стерлингов (74 млн долларов США), а чистый убыток составил 32,8 млн фунтов стерлингов (42 млн долларов США). Компания еще не опубликовала цифры за 2019 год, но говорит, что она пережила значительный рост доходов и числа клиентов.

Revolut в недавнем времени добавил в приложение новые функции, в том числе криптовалюту и торговлю акциями. В настоящее время его клиентская база насчитывает более 10 миллионов пользователей, а в 2019 году рост числа пользователей превысил 150%. В конце 2018 года компания также получила европейскую банковскую лицензию от центрального банка Литвы, которая, по ее словам, поможет ей предлагать больше услуг, таких как кредиты. Фирма также стремится получить банковскую лицензию Великобритании.

Компания находится в процессе подачи заявки на получение американской банковской лицензии (запустить сервис в США планируется в первой половине 2020 года) и расширила свою деятельность в Европе, а также в Австралии. Среди прямых конкурентов — британские фирмы Monzo и Starling, а также немецкая компания N26.

Полученные инвестиции стартап направит на дальнейшую разработку продукта и расширение банковских операций в Европе. Revolut планирует начать кредитование физических и юридических лиц и усовершенствовать обслуживание пользователей.

Revolut основана в 2015 году разработчиком Владом Яценко и бывшим трейдером Lehman Brothers и Credit Suisse Николаем Сторонским. Компания выпускает карты с несколькими валютными счетами и позволяет обменивать одну валюту на другую без банковских комиссий.

Сервис Revolut состоит из мобильного приложения и платежной карты, привязанной сразу к нескольким десяткам счетов в долларах, евро и других валютах, что позволяет конвертировать деньги без комиссии. Как объяснил в одном из интервью сам Сторонский, обмен валют происходит по межбанковскому курсу.

Доля Сторонского в Revolut составляет 30%, сообщало ранее издание Forbes со ссылкой на источники. Издание оценивает состояние бизнесмена после анонсированного тогда привлечения инвестиций в стартап в $1,65 млрд.

Сторонский ранее обозначил цель — в ближайшие пять лет Revolut  должна  привлечь 100 миллионов клиентов и выйдет на североамериканский и тихоокеанский рынки. Revolut доступен в 32 странах, и ранее была подписана сделка с Visa, в рамках которой планируется довести этот показатель до 56.

Revolut должна официально объявить результаты раунда до 23 февраля 2020 года.

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