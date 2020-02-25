Основные производственные центры Китая возобновляют работу на фоне коронавируса

Сотни тысяч рабочих-мигрантов возвращаются на работу в основных производственных центрах на востоке и юге Китая, пишет Reuters.

Власти КНР продлили новогодние праздники, а также ввели ограничения на передвижения, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19. Это нарушило работу компаний, вызвав сбои в цепочках поставок.

Однако в последнее время несколько провинций смягчили ограничения на передвижения, что помогло предприятиям возобновить производство.

Около 180 миллионов рабочих покинули свои родные города, чтобы вернуться на работу, с 10 февраля, когда в Китае закончились новогодние каникулы, продленные из-за эпидемии, показали расчеты Reuters на основе данных министерства транспорта.

При нынешнем ежедневном количестве поездок около 192 миллионов человек, вероятно, вернутся в города, где они работают, в течение последних двух недель февраля, что превысит прогноз правительства в 120 миллионов.

Данные, собранные китайским интернет-гигантом Baidu Inc, показывают, что в провинции Гуандун, экономическом и экспортном центре на юге, и провинции Чжэцзян, крупном центре производства текстиля и машин на востоке, наблюдается значительный приток рабочих-мигрантов с прошлой недели.

Хотя компании возобновляют работу, уровень производства остается ниже, чем обычно, из-за сбоев в цепочке поставок, сдержанного спроса и частичной нехватки рабочей силы.