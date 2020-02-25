Уходит поколение победителей: Путин и Шойгу выразили соболезнования родным Язова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным последнего маршала СССР Дмитрия Язова. Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства назвал Язова "выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, человеком исключительного мужества и силы духа".

"Он достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны, – сказано в тексте телеграммы. – Верность Присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение".

Тем временем премьер-министр РФ назвал Язова "высоким профессионалом и принципиальным человеком", который превыше всего ценил офицерскую честь.

"Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич посвятил службе Отечеству. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину. Не раз проявлял героизм. Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных сил", – сказано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства России.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Язова выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил вклад советского маршала в укрепление обороноспособности государства и в борьбу с фальсификацией отечественной истории. Шойгу подчеркнул: Язов был и останется человеком-легендой.

"Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне, – цитирует Шойгу "Россия 24". – Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине".

Язов умер в ночь на 25 февраля после продолжительной болезни. Ему было 96 лет. Последнего советского маршала похоронят со всеми положенными воинскими почестями.