"Похоже на сало": снег возле украинской антарктической станции стал красным

В ярко-красный цвет окрасился снег в районе украинской антарктической станции. Министерство образования и науки Украины опубликовало в Facebook фотографии.

Как сообщает "Россия 24", это произошло из-за цветения одноклеточных водорослей. Они не боятся низких температур и растут при благоприятных погодных условиях. К тому же на Южном полюсе сейчас как раз лето.

Пользователи соцсетей сразу предположили свои варианты происходящего, кто-то восхитился многообразием жизни в таких условиях, а кто-то спросил, "не сало ли это".