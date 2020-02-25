Опрос: голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66 процентов россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения назвал долю россиян, готовых участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Из опроса ВЦИОМ следует, что голосовать намерены 66 процентов граждан.

При этом 41 процент респондентов выражает крайнюю степень уверенности в своем участии. Однако о конкретных изменениях в Конституцию знают всего 23 процента опрошенных.

Уровень осведомленности о самом голосовании постепенно растет. Если в конце января о готовящемся мероприятии знали 72 процента респондентов, то в конце февраля их уже 79.

Также ВЦИОМ назвал поправки в Конституцию, пользующиеся наибольшей (более 90 процентов) поддержкой россиян. Это, в частности, обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, социальная поддержка детей, ежегодная индексация пенсии и ряд запретов для чиновников.

Комментируя реакцию россиян на политические инициативы президента РФ Владимира Путина, директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что большой резонанс среди опрошенных вызвало предложение о приоритете российской Конституции над международными обязательствами.

Также россияне активно поддержали инициативы в социальной сфере: те, что связаны с поддержкой многодетных семей и молодых родителей, а также всего, что связано с социальными гарантиями.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 20 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.