Мишустин пообещал выделить 200 миллионов рублей на ремонт курганской больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершает поездку по Курганской области. В столице региона глава правительства осмотрел операционный блок городской больницы скорой помощи. Вместе с ним в учреждении побывали члены кабинета министров, в том числе глава Минфина Антон Силанову, которому ранее поручили курировать развитие Курганской области.

В ходе осмотра Мишустин узнал, что капитального ремонта в больнице не было как минимум 30 лет, а врачей вчетверо меньше, чем должно быть. Премьер пообщался с персоналом и признал, что ситуация в больнице плачевная, в том числе и с машинами скорой помощи.

Как сообщает "Россия 24", водитель скорой попросил премьера помочь с закупкой новых автомобилей для больницы.

"Считайте, что вопрос решен, — ответил Мишустин. — Мы обязательно поможем и сделаем. У вас колоссальная нагрузка, обязательно решим этот вопрос".

В ближайшем будущем больницу ждут большие изменения к лучшему, пообещал премьер: