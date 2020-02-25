"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

Актриса Наталия Белохвостикова стала самым молодым в истории отечественного кино лауреатом Государственной премии СССР, которую она получила в 18 лет за роль Лены Барминой в драме "У озера". Партнерами Наталии по фильмам были кумиры миллионов женщин – Василий Шукшин, Николай Еременко-младший, Игорь Костолевский.

В культовой картине "Тегеран-43" Наталия Белохвостикова снялась вместе с Аленом Делоном. В этом году исполняется 40 лет со дня выхода на экраны этого легендарного детективного фильма. Также юбилейная дата – 40 лет – у еще одного фильма с участием актрисы: "Маленькие трагедии". Последнюю роль в своей жизни в этой ленте сыграл Владимир Высоцкий.

Однако замуж актриса вышла не за звезду экрана, а за скромного, застенчивого режиссера Владимира Наумова. Впервые она увидела будущего мужа, когда ей было 13 лет. Это произошло на встрече делегации кинематографистов, которую возглавляли Владимир Наумович и отец Наталии, служивший тогда послом в Стокгольме. В следующий раз они пересеклись в самолете, когда Наталия отправилась в Белград на фестиваль "Дни советского кино". Белохвостиковой тогда было 20 лет, а Наумову 43 года. Вместе супруги уже полвека. В их браке родилась дочь Наталия, которая, как и мать, стала актрисой.

Тринадцать лет назад Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов усыновили трехлетнего Кирилла. Мальчик рос в детском доме. По словам артистки, это решение было незапланированным, но иначе поступить она не могла.

Актриса рассказала о том, как впервые встретила ребенка.

"При первой встрече он меня обескуражил. Помню, как мы приехали в детский дом, и нас повели в группу к самым маленьким. Ко мне подошел мальчик и сказал: "Тетенька, купите мне крестик". Я ему говорю: "Может, все-таки сладкое или игрушки?". Но он настаивал на крестике", – вспоминает Наталия Николаевна.

По ее признанию, с появлением в их семье приемного сына мир для нее стал другим.

Артистка поделилась подробностями происшествия, которое случилось не так давно с ее приемным 16-летним сыном. Подросток упал со второго этажа и две недели провел в больнице.

"Мы стойко перенесли ту ситуацию. Хотя было очень тяжело. Для матери это огромный стресс", – отметила она.

Кирилл Белохвостиков-Наумов в студии "Судьбы человека" признался, что эта история с падением сильно изменила его мировоззрение и его жизнь в целом.

Почему Наталию Белохвостикову в Англии называли "запасным Черчиллем"? Какими неожиданными воспоминаниями поделилась актриса об Алене Делоне? Как прошла последняя встреча артистки с Владимиром Высоцким? Почему 56-летняя Белохвостикова решила взять ребенка из детдома? И что происходит в ее жизни сейчас? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".