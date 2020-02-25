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Коронавирус 16 минут назад

25 февраля 202015:11

Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

kaz.tengrinews.kz

Страны Евросоюза имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

При этом она подчеркнула, что любые решения по ограничению поездок внутри ЕС должны основываться на научных выводах и быть скоординированы на уровне всех стран Евросоюза.

Спинант подчеркнула, что ЕК призывает государства, входящие в европейское сообщество воздерживаться от односторонних действий.

В Италии зафиксирована вспышка коронавируса — число заболевших в северной области страны Ломбардии превысило 230 человек, 7 человек скончались. Власти страны вводят строгие карантинные нормы, соседние страны планируют начать меры пограничного эпидемиологического контроля.

Всего от коронавируса 2019-nCoV, который впервые был выявлен в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая, 12-миллионном Ухане, в КНР умерли 2663 человека, выздоровели более 27,2 тысяч, число заразившихся превысило 77,6 тысяч.

За пределами Поднебесной случаи инфицирования были выявлены в 31 стране, включая Россию. Всего в мире число заболевших составило более 80 тысяч, а умерших – более 2700.

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