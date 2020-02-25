Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса. В официальном порядке раскрыты внешность и комплектации "самого народного Фольксвагена".



Главное, что нужно знать о новом Volkswagen Polo - теперь это не седан, а лифтбек с большой пятой дверью, в основе которого лежит кузов Skoda Rapid. Теперь две модели будут максимально унифицированы, но дизайн у Polo свой. Во-первых, "Поло" станет первой моделью Volkswagen в России с новым "плоским" логотипом.



Во-вторых, здесь полностью индивидуальное оформление передней части кузова в стиле Jetta - с новой оптикой, решеткой радиатора и более сложными бамперами.

Задние LED-фонари тоже следуют общей стилистике Volkswagen, да и крышка багажной двери, в отличие от "Шкоды", лишена выштамповки для номера - регистрационный знак располагается на бампере. Интерьер - тоже новый, с отдельным экраном медиасистемы на 6,5 или 8 дюймов, виртуальной приборкой и новым рулем.

В России новый Polo будут продавать в четырех комплектациях, которые называются Origin, Respect, Status и Exclusive. В списке стандартного оснащения появятся базовая LED-оптика рефлекторного типа и светодиодные фонари.



Интересно, что отличить версии Polo можно будет по отделке интерьера - у каждой будет своя комбинация декоративных вставок и отделки кресел. Руль с кожаной обивкой и подогревом, а также круиз-контроль доступны, начиная с исполнения Status.

Роль базовой медиасистемы исполняет устройство с экраном 6,5 дюйма, дополненная Bluetooth, разъемом USB-C и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



В топовой комплектации Exclusive появляется 8,25-дюймовый экран, а также цифровая приборная панель Active Info Display на 10,25 дюйма. Здесь же присутствуют датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя, LED-оптика с линзами, а также камера заднего вида, которая прячется под логотип Volkswagen.

Моторная гамма останется прежней и будет состоять из атмосферников 1,6 л MPI мощностью 90 л.с. и 110 л.с., а также турбомотора 1,4 л TSI на 125 л.с.. Для версий с атмосферными двигателями будут доступны 5-ступенчатая МКП и 6-ступенчатый автомат, а вот топовый агрегат TSI сочетается с 7-ступенчатой DSG.



Старт продаж 2020 Volkswagen Polo состоится весной. Ближе к запуску модели будут объявлены и цены.

