25 февраля 202015:13

Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

В апреле 2019 года учёные впервые получили изображение чёрной дыры. Тогда же они определили её массу. Теперь астрономы из России, Италии и США взвесили эту "фотомодель" другим методом и получили неожиданные результаты.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy and Astrophysics.

Первой чёрной дырой, для которой удалось получить изображение горизонта событий оказалась "хищница" в центре галактики М87. "Снимок" был получен благодаря грандиозной системе радиотелескопов EHT, разбросанной по нескольким континентам. По результатам этого исследования эксперты определили её массу: примерно шесть миллиардов солнц.

Эта цифра намного выше предыдущих оценок, сделанных на основе наблюдений за галактикой М87 в оптические телескопы. Поэтому авторы новой статьи решили перепроверить данные коллег.

Они использовали взаимосвязь между массой чёрной дыры и характеристиками рентгеновского излучения падающего на неё вещества. Как уточняется в пресс-релизе МГУ имени М. В. Ломоносова, этот метод широко известен и протестирован на множестве чёрных дыр как в Галактике, так и за её пределами.

Оказалось, что "хозяйка" М87 весит всего 50 миллионов солнц. Это примерно в сто раз меньше, чем получилось у команды EHT.

Астрономы заново определили массу центральной чёрной дыры галактики М87.
Иллюстрация NASA/JPL-Caltech/IPAC.

Чтобы проверить собственные расчёты, авторы взвесили тем же методом центральную чёрную дыру галактики 3С 454.3. Масса этого объекта хорошо известна и измерена несколькими разными способами.

Результат астрономов по 3С 454.3 хорошо соответствовал всем остальным измерениям массы этой чёрной дыры. Это значит, заключают исследователи, что метод работает хорошо.

Получается, что проблема возникла всё-таки при определении массы по данным EHT. Напомним, что это было первое подобное наблюдение в истории, так что человечество не имеет опыта таких измерений.

С другой стороны, разгадка может скрываться в самом объекте М87. Возможно, по каким-то причинам именно для него "рентгеновский" метод работает плохо. Поставить точку в этом вопросе должны дальнейшие наблюдения.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как определять массу чёрных дыр по вспышкам разрываемых ими звёзд.

Текст: Вести.Наука

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