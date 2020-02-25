Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг пожаловалась на преследование в социальных сетях. Пользователи упрекают спортсменку в употреблении допинга.

В 2017 году допинг-проба Йохауг оказалась положительной. В ней найдены следы анаболического препарата клостебола. Тереза уверяла, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно, через мазь для губ. Но лыжница была дисквалифицирована на 13 месяцев и пропустила Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.

Тереза отбыла наказание и вернулась в большой спорт. Недавно она стала победительницей мнодневной гонки "Ски Тур". Однако ненавистники спортсменки не унимаются и ежедневно упрекают ее в допинговом прошлом. Йохауг пожаловалась на травлю в соцсетях и собирается ликвидировать свои страницы.