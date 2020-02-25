Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Две ключевые задачи для своего правительства называл премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросу утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Кабинет министров должен повысить доходы людей и увеличить темпы экономического роста.

Это позволит получить широкий эффект и по другим направлениям, подчеркнул российский премьер, в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и в бизнесе. Вывести из зоны бедности проблемные регионы должны помочь индивидуальные программы развития проблемных территорий, добавил Михаил Мишустин. В частности, на эту программу до 2024 года выделяется по 5 миллиардов рублей каждому из регионов, сообщает "Интерфакс".

Если программы будут успешно выполнены, то Михаил Мишустин пообещал регионам дополнительно выделить еще 5 миллиардов и после 2024 года.

В Кургане Мишустин пообщался с медиками. На ремонт местной больницы будет выделено 200 миллионов рублей. Кроме того, премьер пообещал решить вопрос о замене автопарка для скорой медпомощи.