Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Отмена действует до 30 июня 2022 г.

Такая мера позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП бесплатно или по минимальным тарифам, отмечает ТАСС. Нулевой тариф ЦБ начнет действовать с 1 апреля.

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила ранее, что ЦБ ожидает подключения Сбербанка к СБП в марте.

Объем переводов через СБП вырос к февралю до 15 млрд руб., с 28 января 2019 г. россияне совершили в СБП 1,74 млн операций. Средний размер операции составил 9,1 тыс. руб.

ЦБ запустил СБП в конце января 2019 г., с помощью системы россияне переводят деньги по номеру телефона.