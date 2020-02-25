Индонезия потратит 742 миллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса

Власти Индонезии представили ряд стимулов для сектора туризма, а также для авиакомпаний и арендодателей жилья, поскольку они пострадали от вспышки китайского коронавируса, передает Bloomberg.

Правительство откажется от взимания налогов с отелей и ресторанов в 10 лучших туристических направлениях страны в течение трехмесячного периода с 1 марта, сообщил журналистам в Джакарте представитель министерства экономики Эйрлангг Хартарто.

По словам главы министра финансов Шри Муляни Индравати, государственная нефтяная компания PT Pertamina будет продавать авиатопливо по льготным тарифам, чтобы авиакомпании могли предлагать 30% скидку на четверть своих мест.

Фискальные стимулы обойдутся в 10,3 трлн рупий (742 миллиона долларов), включая около 3,3 триллиона рупий, которые будут предоставлены в качестве грантов местным органам власти, пострадавшим от спада из-за кризиса в туристической отрасли.

По словам министра туризма и экономики Вишнутамы Кусубандио, стимул для туризма и связанных с ним секторов может привлечь больше туристов и привести к получению около 13 триллионов рупий в виде валютных поступлений от правительства.

По словам Индравати, стимулы дополнят снижение процентных ставок центрального банка, что произошло на прошлой неделе для поддержки экономического роста в стране.

Чиновник добавил, что банковский регулятор будет предпринимать дальнейшие шаги по снижению стоимости заимствований. Правительство Индонезии выделит 1,5 трлн рупий для снижения процентной ставки и поддержки покупателей жилья с низкими доходами.

"Ожидается, что все эти меры поддержат экономический рост", — сказал Индравати. По его словам, стимул для жилищного строительства поможет ликвидировать проблему с нераспроданными запасами и окажет мультипликативное влияние на экономику.