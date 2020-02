У замминистра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

У замминистра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи диагностировали коронавирус. Об этом сообщило информагентство AFP.

Также о заражении замминистра сообщил иранский журналист Абас Аслани. В Twitter он опубликовал видеозапись с Харирчи, на которой чиновник рассказал о самочувствии.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who has been briefing officials & journalists in the past couple of days has been confirmed to be infected with #CoronaVirus. He said in a video message that “we will defeat Corona”.#COVID19 pic.twitter.com/sgtMiDMbcC