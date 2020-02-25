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25 февраля 202016:46

Российские туристы начали отказываться от туров в Италию из-за вспышки коронавируса в стране

Российские туристы начали подавать заявки на отмену туров в Италию на фоне сообщений СМИ о распространении коронавируса на севере страны, сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР).

Сообщения СМИ о распространении коронавирусе на севере Италии вызвали у туристов тревогу. Туроператоры принимают заявления об отмене туров с удержанием фактически понесенных расходов, отмечает АТОР.

Между тем находящиеся в Италии россияне не намерены досрочно прекращать отдых в стране. По данным АТОР, в Италии находятся почти 20 тыс. российских туристов, в том числе 7 тыс. организованных туристов, большинство из которых (до 40%) находится в Риме.

Туроператоры подчеркивают, что в экскурсионных турах ряда компаний отменено посещение городов и мест, в которых введены ограничения. Туристам предлагают другие направления. Что касается экскурсионных маршрутов, то все туры российских туроператоров проходят через города, которые расположены вне зоны карантина.

К 25 февраля в Италии отмечены 222 случая заражения вирусом COVID-19, а также семь смертельных случаев.

С 24 февраля на карантин закрыты следующие территории (поселения) в Ломбардии: Codogno, Castiglioned’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano и Vo ’Euganeo.

В больших городах, таких как Милан, Венеция, Турин закрыты многие объекты исторического и культурного наследия, включая соборы, церкви и музеи. Отменены культурно-массовые мероприятия. Горнолыжные курорты Италии открыты для посещения.

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