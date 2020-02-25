25 февраля 202018:05

Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

Инженеры Осакского университета (Япония) представили доработанную версию робота Affetto, выполненного в виде головы годовалого ребенка. Андроид уже умеет улыбаться, хмуриться, плакать, закатывать глаза и всячески подражать настоящим детям, а теперь его научили "чувствовать" боль.

Разработка Affetto началась в 2011 году, сообщает designboom. Улыбчивый "малыш" обладает реалистичным скелетом головы, покрытым искусственной кожей. Под оболочку вживлено 116 датчиков, которые деформируются определенным образом для выражения той или иной эмоции.

Новая версия роборебенка наделена "системой искусственной боли", которая активируется при подаче электрического разряда на тактильный датчик. Когда ученый нажимает на кнопку, в ответ импульс лицо Affetto начинает вздрагивать, морщиться и строить гримасы.

 

По мнению ведущего исследователя Минору Асады, когда-нибудь "датчики боли" позволят машинам выражать сострадание, сопереживание и в целом казаться "человечнее". "В Японии мы верим, что у всех неодушевленных предметов есть душа, поэтому в этом отношении металлический робот ничем не отличается от человека — между людьми и предметами меньше границ", — говорит глава проекта.

"Датчики боли" помогут в изучении реакции людей на механизмы, "испытывающие" боль. Кроме того, считают Асада и его коллеги, в будущем роботы-эмпаты смогут оказать "физическую и эмоциональную поддержку" пожилым людям в Японии, которые живут одни.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

17:58

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

17:16

ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

16:21

Над Красноярском опять "черное небо"

15:40

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

14:55

Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

14:04

Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

13:32

Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе - капитуляция перед террористами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

11 минут назад
Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

1 час назад
СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

1 час назад
Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 26 февраля

12:00

Пресс-конференция по итогам российско-албанских переговоров
13:00

Расширенное заседание коллегии МВД России
14:30

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ
Все трансляции
Трамп: рынки рухнут, если меня не переизберут в 2020 году

Трамп: рынки рухнут, если меня не переизберут в 2020 году

2 часа назад
ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

49 минут назад
Уходит поколение победителей: Путин и Шойгу выразили соболезнования родным Язова

Уходит поколение победителей: Путин и Шойгу выразили соболезнования родным Язова

4 часа назад
Докричаться до 4-го этажа: пассажиров Diamond Princess изолировали во Владивостоке

Докричаться до 4-го этажа: пассажиров Diamond Princess изолировали во Владивостоке

4 часа назад
Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

2 часа назад
"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

3 часа назад
Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

48 минут назад
Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

4 часа назад
Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

7 часов назад
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

4 часа назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

24.02.2020 07:25
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

23.02.2020 23:23
Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

23 минуты назад
На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

23 минуты назад
Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

39 минут назад
Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

45 минут назад
В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

1 час назад
У замминистра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

У замминистра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

1 час назад
Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

1 час назад
Женевский автосалон под угрозой отмены из-за коронавируса

Женевский автосалон под угрозой отмены из-за коронавируса

1 час назад
Врача скорой помощи госпитализировали после помощи пациенту со СПИДом

Врача скорой помощи госпитализировали после помощи пациенту со СПИДом

1 час назад
Над Красноярском опять "черное небо"

Над Красноярском опять "черное небо"

1 час назад
Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

2 часа назад
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

2 часа назад
Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

2 часа назад
Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

2 часа назад
Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

2 часа назад
Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

2 часа назад
У троих эвакуированных из Японии россиян выявлена легкая форма коронавируса

У троих эвакуированных из Японии россиян выявлена легкая форма коронавируса

3 часа назад
Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

3 часа назад
Зеленский назвал себя дрессированным псом

Зеленский назвал себя дрессированным псом

3 часа назад
Чиновник обматерил жителя деревни за просьбу построить дорогу

Чиновник обматерил жителя деревни за просьбу построить дорогу

3 часа назад
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

3 часа назад
Башкирский чиновник обматерил посетителя за вопрос о дорогах

Башкирский чиновник обматерил посетителя за вопрос о дорогах

3 часа назад
Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

4 часа назад
Опрос: голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66 процентов россиян

Опрос: голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66 процентов россиян

4 часа назад
Коронавирус отменяет футбол в Италии. Шесть матчей пройдут без зрителей

Коронавирус отменяет футбол в Италии. Шесть матчей пройдут без зрителей

4 часа назад
Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе - капитуляция перед террористами

Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе - капитуляция перед террористами

4 часа назад
"Похоже на сало": снег возле украинской антарктической станции стал красным

"Похоже на сало": снег возле украинской антарктической станции стал красным

4 часа назад
Дима Билан перенес концерт из-за ухудшения здоровья

Дима Билан перенес концерт из-за ухудшения здоровья

5 часов назад
В Московском зоопарке почти на месяц раньше срока проснулись сурки

В Московском зоопарке почти на месяц раньше срока проснулись сурки

5 часов назад
Конец зимы порадует снегом. И дождем

Конец зимы порадует снегом. И дождем

5 часов назад
700 голов Овечкина в НХЛ. Форварду подарят сетку от ворот

700 голов Овечкина в НХЛ. Форварду подарят сетку от ворот

6 часов назад
Двойные стандарты WADA: Мо Фара может уйти от наказания

Двойные стандарты WADA: Мо Фара может уйти от наказания

7 часов назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

8 часов назад
Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

8 часов назад
Супруга Овечкина объявила о том, что ждет второго ребенка

Супруга Овечкина объявила о том, что ждет второго ребенка

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку