Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

Медики из США описали весьма необычный случай из своей практики: 61-летней женщине впервые в истории поставили диагноз под названием синдром мочевой авто-пивоварни. Состояние, как выяснили доктора, вызвано дрожжами в мочевом пузыре пациентки, которые ферментируют сахар, в результате чего образуется спирт.

Всё началось с того, что пациентке, страдающей от сахарного диабета и цирроза печени, была рекомендована пересадка печени. Специалисты провели ряд необходимых анализов и выявили в моче женщины алкоголь. Согласно существующим правилам, таких пациентов исключают из списка ожидания донорского органа.

При этом женщина, которая пожелала остаться неизвестной, всячески отрицала, что употребляет горячительные напитки. Специалисты направили её на лечение от злоупотребления алкоголем, рассказывает Кэнити Тамама (Kenichi Tamama) из Пресвитерианского Медицинского центра при Питтсбургском университете. Именно в этом центре и выяснилась правда.

Поначалу врачи вновь обнаружили в моче женщины алкоголь. Однако последующие анализы не выявили наличие алкоголя в её крови.

Озадаченные медики решили провести собственное расследование, в результате Тамама выяснил, что в моче необычной пациентки содержатся дрожжи.

"В этом не было ничего необычного", - отметил учёный. Тем не менее Тамама помнил о том, что пациентка страдает от диабета и, следовательно, в её моче присутствует много сахаров. Специалист задался вопросом, могли ли дрожжи ферментировать этот сахар и произвести спирт.

Чтобы выяснить это, Тамама разделил образцы мочи, которые содержали много дрожжей, и образцы мочи, в которых почти не было дрожжей. Он также добавил смесь, которая блокирует ферментацию в некоторых образцах, прежде чем оставить их все в лаборатории на ночь.

"Ещё до начала работы мы заметили запах спирта, исходящий от образцов. На следующий день запах усилился", - вспоминает Тамама.

В итоге в моче с большим количеством дрожжей содержание этилового спирта возросло с 40 до 80 миллиграммов на децилитр. Учитывая, что больничный тест обнаруживает алкоголь в концентрации 20 мг/дц, это экстремальное количество, объясняет Тамама.

Образцы мочи с очень небольшим количеством дрожжей или добавлением соединения, которое останавливает брожение, не показали такого же повышения содержания спирта.

Тамама пришёл к выводу, что дрожжи в мочевом пузыре женщины ферментируют сахар из её мочи, превращая его в алкоголь.

"Врачи были удивлены и шокированы, - говорит учёный. - Но сама женщина почувствовала огромное облегчение. Изначально медики считали, что пациентка не была с ними до конца честна, и эта история не давала ей покоя".

Что интересно, медики и ранее сообщали о синдроме авто-пивоварни. Так, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о бактериях, которые производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей. Но этот случай отличается, поскольку ранее речь шла о микроорганизмах, живущих в кишечнике и производящих алкоголь, который затем всасывается в кровь. Пациенты с таким синдромом демонстрируют высокий уровень алкоголя в крови, и также они могут испытывать изнуряющее состояние сродни опьянению.

В данном случае женщина никак не страдала от деятельности дрожжей, если не считать отказа в трансплантации.

Тамама и его коллеги назвали новое состояние синдром мочевой авто-пивоварни. Поскольку алкоголь в её крови не присутствует, она не чувствует его воздействия. Попытка вылечить её синдром при помощи противогрибкового препарата не сработала. Впрочем, это не так важно, отмечает Тамама, поскольку такой недуг не сказывается на её здоровье.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Annals of Internal Medicine.