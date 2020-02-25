Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

Сотрудники экстренных служб уговорили мужчину, угрожавшего спрыгнуть с Большого Москворецкого моста, перебраться через перила и сдаться стражам порядка.

Во вторник днем движение по мосту было частично перекрыто из-за забравшегося на парапет москвича. Он грозил спрыгнуть в воду или на проходящую внизу дорогу, если ему не позволят встретиться с бывшей супругой и детьми. Сейчас с ним работают психологи.

Движение по мосту и набережной входит в привычный ритм.