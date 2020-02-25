Изменщица или верная супруга: из-за ревности мужчина отобрал детей у жены

28-летний Сергей Ведерников обвиняет свою 23-летнюю супругу Машу в изменах. Мужчина уже забрал у нее двух сыновей пяти и трех лет. В настоящее время у Маши осталась десятимесячная дочь, но и ее в ближайшее время могут увезти.

Сергей рассказал, что однажды застал супругу с любовником. Кроме того, Маша тратит деньги, предназначенные для детей, на мужчин. Знакомые семейной пары, в свою очередь, утверждают, что Сергей поднимал на супругу руку. Так как же обстоят дела на самом деле? Кто из супругов говорит правду?

Ведерников рассказал в студии "Прямого эфира", что разошелся с первой женой, поскольку она не родила ему детей. С Машей Сергей познакомился в Интернете. Сначала все было идеально. Пара поженилась, супруги родили детей.



Однажды мужчина увидел супругу идущей за ручку с его троюродным братом Андреем. Кроме того, Сергей выяснил, что его жена сдала фамильное золото, купила себе вещи, а о детях позаботиться забыла. После этого мужчина ушел и забрал мальчиков.

Ведерников рассказал, что все еще готов попробовать наладить отношения. По его словам, он делал все ради супруги и детей, а также пытался сохранить семью любыми способами.

Маша, в свою очередь, заявила, что разногласия в семье начались из-за матери Сергея. Свекровь якобы плохо к ней относилась и заставляла сверх меры заниматься домашней работой, в одиночку убирать и готовить. Супруг, по словам Маши, замучил ее ревностью. Она хотела подать на развод, но в последний момент передумала.

Девушка утверждает, что супруг не давал ей денег на новую обувь. В один момент Маша отчаялась и встретила Андрея, брата Сергей, который успокоил плачущую девушку. В знак благодарности девушка угостила спасителя пивом, а супруг все неправильно растолковал.

Мама Сергея считает, что во всем виновата неблагодарная невестка, а также ее родственники, которые никак не помогали молодой семье. Бабушка Маши, в свою очередь, с этим не согласна. По ее словам, она помогала внучке и ее супругу как могла. Женщина рассказала, что Машу вовсе довели до нервного истощения.

Маша прошла тест на полиграфе. Что показал детектор лжи? Поможет ли это сохранить семью после всех скандалов, взаимных оскорблений и подозрений? Сможет ли Сергей не доверять супруге и больше не поднимать на нее руку? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".