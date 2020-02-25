Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Катаре

В столице Катара Дохе проходит турнир серии ВТА с призовым фондом 3 миллиона долларов. Российская теннисистка Светлана Кузнецова успешно прошла в третий круг соревнований.

Светлана оказалась сильнее польской теннисистки Иги Свентек, одержав победу в двух сетах. Обе партии завершились с одинаковым счетом 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.

Светлана Кузнецова вышла в третий круг соревнований. Там ее ждет матч с Амандой Анисимовой из США.