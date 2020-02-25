25 февраля 202018:51

Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Катаре

instagram.com/svetlanak27

В столице Катара Дохе проходит турнир серии ВТА с призовым фондом 3 миллиона долларов. Российская теннисистка Светлана Кузнецова успешно прошла в третий круг соревнований.

Светлана оказалась сильнее польской теннисистки Иги Свентек, одержав победу в двух сетах. Обе партии завершились с одинаковым счетом 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.

Светлана Кузнецова вышла в третий круг соревнований. Там ее ждет матч с Амандой Анисимовой из США.

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