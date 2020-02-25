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Умер Дмитрий Язов 40 минут назад

25 февраля 202020:56 Илья Канавин

Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

Не стало Дмитрия Язова. Последний маршал Советского Союза умер в Москве на 96-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил Владимир Путин. Всю жизнь Язов посвятил армии, пройдя тяжелый путь от рядового до министра обороны СССР. Министром он стал в сложное время. Офицеру старой закалки было трудно мириться с тем, что происходило с треснувшей по швам стране.

Когда Джордж Буш спросил Дмитрия Язова о родителях, тот ответил: мой дед по материнской линии — землепашец, дед по отцовской линии — солдат и родители мои тоже крестьяне. Он гордился своим крестьянским происхождением. Последний маршал Советского Союза.

Он стал министром обороны в 1987-м после выходки немецкого подростка Руста. Тот приземлился на Красной площади. Тогдашнего министра обороны Сергея Соколова объявили виновным, и он сам дал понять Язову — принимай дела. Так Дмитрий Язов стал последним министром обороны-фронтовиком.

"Поколение людей-фронтовиков, которые знали, что поколение, которое идёт за ними должно быть похоже на них", — говорит Михаил Моисеев, генерал армии, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, первый заместитель министра обороны Советского Союза.

Язову было 17, когда, приписав себе год, ушёл добровольцем. И первый беспощадный урок на фронте на всю жизнь.

"Приговор военного трибунала — за трусость младшего лейтенанта Степанова на наших глазах расстреляли", — вспоминал Язов.

Были бои за Ленинград. Паёк ненамного превышал блокадный. А ему — мальчишке-лейтенанту надо было поднимать в атаки подчинённых в два-три раза старше себя.

"За Родину, за Сталина. А перед этим мат был. Всё было" – говорил маршал.

Два ранения. Войну закончил в 1945-м. В кабинете всегда на стене номер "Красной звезды" от 9 мая 1945 года.

"Для всех нас он был и остаётся человеком-легендой, от начала и до конца прошедшем Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром", — отозвался о нем Сергей Шойгу, министр обороны России.

Он, как мало кто на планете, знал истинную цену Карибского кризиса. Он перебрасывал свой мотострелковый полк на Кубу вместе с ядерными ракетами. В полной тайне. Переодетых солдат везли в трюмах пассажирских лайнеров. Они не знали куда их везут, разрешали выйти на палубу изредка.

Но промашка в конспирации была. Уже на Острове Свободы. Ракеты оказались выше пальм. Не спрячешь. И американцы вдруг узнали — не только они могут расставлять ракеты под боком СССР, но и — какая неожиданность — советские ракеты могут оказаться у границ Америки. Паника. Сбежали почти все американские призывники.

"Должны были отмобилизовать по плану 18-й воздушно-десантный корпус. Не отмобилизовали. Разбежался призывной контингент", — вспоминал Язов.

Все, кто знает Дмитрия Тимофеевича близко, говорят о его остроумии и удивительной любви к поэзии. Пушкинского "Онегина", лермонтовский "Маскарад" знал наизусть. Литература поддерживала его в тюрьме.

"Вы арестованы. – За что? – За измену родине", — рассказывал маршал.

Язов хотел, как умел, спасти от расчленения страну, которой служил всю жизнь — от окопов под Ленинградом до министерского кабинета в Москве. ГКЧП — отчаянная попытка, трагическая и наивная, как видится теперь. Язову стоило лишь отдать приказ войскам стрелять и власть была бы захвачена. Но он не приказал.

"Он же русский человек. Как он мог отдать приказ своих людей расстреливать?", — заявил Николай Рыжков, экс-председатель Совета министров СССР.

Полтора года в "Матросской тишине". Допросы, предательства, амнистия. Выдержал.

В этот кабинет он приходил каждый день и после отставки. В статусе генерального инспектора Минобороны. К нему прислушивались. его ждали, его ум — светлый до последнего дня — уважали.

Последняя награда — орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. На его плечах — погоны и герб страны, которую он защищал всю свою поразительную жизнь. Такую, что не каждому под силу.

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