25 февраля 202021:30 Сергей Пашков

От боевого летчика до президента - Мубарак умер свободным человеком

В Египте объявлен трехдневный траур в связи с кончиной Хосни Мубарака. Бывший президент Египта возглавлял страну почти 30 лет. Под его руководством ВВП страны вырос в 10 раз, Египет помирился и с Израилем, и с арабским миром. Но после того, как Мубарак покинул свой пост, ему 6 лет подряд пришлось доказывать в судах, что всё в своей жизни он делал ради своей страны.

Он умер свободным человеком, в кругу родных и близких. Он видел, как те, кто требовал его казни, один за другим отправлялись в заключение. Вся, не успевшая скрыться в подполье верхушка "Братьев мусульман" (запрещена в РФ), бывший президент Мохаммед Мурси, умерший на заседании суда прошлым летом.

Он успел увидеть, как после месяцев усобицы и смуты в его стране вновь к власти пришли представители армии. Как избежавший исламизации Египет вновь становится стабильным и светским.

Армия была домом и университетами для молодого деревенского паренька, родившегося в 1928 году в дельте Нила. Офицерское пехотное училище, лётная школа, и уже после свержения короля Фарука и прихода к власти президента Насера месяцы тренировочных полетов вместе с товарищами по оружию в Советском Союзе.

"Он был прекрасным летчиком, учился у нас, летал на Ил-28 и очень неплохо, судя по отзывам наших военных. То есть, пилотом он был хорошим и поэтому быстро стал командующим ВВС в дальнейшем", — рассказал Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО.

Хосни Мубарак стремительно поднимался по служебной лестнице: командир полка, генерал, главком ВВС Египта. Но он никогда не прятался за спины подчиненных. Все его ордена той поры — боевые.

В день смерти египетского лидера, в эксклюзивном интервью нашему каналу о летчике-асе Мубараке, о том, как он отучал египетского офицера обращаться к советским пилотам "эфензи" (господин), вспоминал его боевой товарищ и наставник той поры штурман-инструктор Борис Погожев: "Я говорю, что у нас господ нет. После этого он так ко мне не обращался. Хорошие отношения были".

Тридцать лет у власти. Египет становится стабильной страной. Растет экономика, строятся дороги, развивается туризм. Мубарак претендует на роль лидера, способного быть посредником в самых сложных вопросах ближневосточной и мировой политики.

Его уважают и в Москве, и в Вашингтоне, и в Иерусалиме, и в Триполи. Он архитектор политики срединного пути, позволившей Египту стать неформальным центром арабского мира. Но быстро растущее население, нищета окраин, коррупция в высших властных кругах, политические интриги противников подрывали когда-то безусловный авторитет раиса. Тем более, что сам Мубарак замкнулся после трагической смерти его любимого внука Мохаммеда.

В январе 2011 года сотни тысяч людей выйдут на каирскую площадь Тахрир. Президент не будет цепляться за власть. Он не даст приказа военным применять оружие против толпы. 11 февраля Мубарак сложил с себя полномочия.

Его судили, обвиняли в гибели манифестантов, в коррупции. Мубарак не сказал на суде ни слова. Он молча и гордо переживал гонения, надеясь на египетский народ и армию, частью которой он оставался до своего последнего дня.

Прихотливая История вновь сделала его победителем. Режим "Братьев мусульман" не просуществовал и года. К власти в стране пришли военные. Дела Мубарака пересмотрели при президенте Сиси. Три последних года Египетский лидер прожил свободным человеком.

Последнего египетского лидера называли фараоном, однако, человека пережившего и взлеты, и падения, предательство друзей, унижение тюрьмой, реабилитацию и годы забвения, в пору назвать патриархом. Последним ближневосточным патриархом, жившим с честью и умершим с достоинством.

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