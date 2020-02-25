Кудерметова завершила выступления в Дохе, проиграв девятой ракетке мира

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла продолжить борьбу на турнире в катарской Дохе. В матче второго круга 22-летняя россиянка потерпела поражение от девятой ракетки мира Белинды Бенчич из Швейцарии.

Кудерметова, занимающая 38-ю строчку рейтинга WTA, проиграла первый сет со счетом 4:6, но во втором отыгралась с аналогичным счетом (6:4). Победитель определялся в третьей партии, где спортсменки дошли до тай-брейка, где сильнее оказалась швейцарка – 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

Кудерметова покидает турнир. Бенчич вышла в третий круг, где ее соперницей станет Юлия Путинцева из Казахстана. Матч пройдет 26 февраля.