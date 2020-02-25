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25 февраля 202020:25

Коронавирус убивает заводы в Китае

Все очевиднее приближение конца центральной роли Поднебесной в глобальных цепочках поставок. Микроб и реакция китайского правительства стремительно разрушают производственно-сбытовую кооперацию планеты.

Американцы очень недовольны. “Я разговаривала по телефону с руководителями нескольких больниц в Нью-Йорке и они сказали мне, что у них контракты с китайскими компаниями, согласно которым им должны поставлять такие изделия, как медицинские резиновые перчатки и маски. Все это было загружено на корабли и уже готовилось к отправке в США, но китайское правительство сказало: “нет, нет, нет, разгружайтесь, нам самим нужны эти изделия, — сообщила 19 февраля Мария Бартиромо в своей программе на Fox Business Network. — Кто теперь будет доверять Китаю, когда он будет подписывать новые контракты?”

Питер Наварро, другой известный американской телеведущий, в своей программе на телеканале Fox News 23 февраля назвал дополнительные причины сокращения связей с китайскими поставщиками. Согласно его данным Китай сначало ввел экспортные ограничения на используемые для защиты от коронавируса COVID-19 медицинские маски, а затем национализировал американскую фабрику, которая производит их там.

Какими бы не были товары, перебои в поставках продлятся дольше, чем прогнозировали многие аналитики. Гигантские контейнеровозы не заходят в китайские порты или покидают их заполненными лишь на 10%. В порту Лонг-Бич (штат Калифорния) контейнерные перевозки сократились примерно на 40%, главным образом из-за закрытых китайских предприятий.

Китайские заводы должны были открыться 9 февраля или через 10 дней после лунного нового года. Однако многие из них не работают до сих пор.

Некоторые эксперты ожидают, что дефицит товаров станет заметным в американских розничных магазинах уже в середине апреля. Больше всего уязвимы гипермаркеты, так как они обычно имеют минимальные запасы, поэтому полки Walmart могут оказаться пустыми уже в марте.

А как насчет доступности телефона iPhone этой весной. 17 февраля Apple объявила, что, скорее всего, не выполнит свой прогноз по выручке в текущем квартале, отчасти из-за задержки поставок, пишет в The National Interest Гордон Чанг, автор книги “Приближающийся коллапс Китая” (The Coming Collapse of China).

Замедление Поднебесной оказалось более серьезным, чем многие ожидали. Аналитики, опираясь на опыт атипичной пневмонии (SARS) в 2002-03 гг., предсказывали “V” — быстрое — восстановление.

Но в этот раз восстановление может напоминать букву “L”, во многом потому, что перебои и дестабилизация более масштабные, чем тогда. Даже самые успешные компании оказались застигнуты врасплох. Apple, имеющая высокую зависимость от китайского рынка, выпустила сверхоптимистичный прогноз 28 января или менее чем за три недели до объявления об ожидаемом снижении доходов — красноречивое свидетельство стремительной эрозии китайской экономики.

Это также указывает на зависимость Америки от Китая в поставках важнейших товаров (более важных, чем телефоны). Проблемы Поднебесной, похоже, приведут к нехватке 150 рецептурных фармацевтических препаратов, некоторые из которых “не имеют аналогов” в США. Между тем, Пекин на прошлой неделе заявил, что хочет иметь еще более важную роль в мировых цепочках поставок медико-санитарных товаров. Эпидемия, однако, говорит о необходимости двигаться в противоположном направлении. В конце-концов, зачем кому-то становиться еще более уязвимым перед ненадежным поставщиком?

Иностранцы были стратегически недальновидны, полагаясь на нестабильный и авторитарный режим Китая для поставок товаров. Хотя любая зависимость может быть опасной. “В подобных кризисах у нас нет союзников, — говорит Наварро. — Еще в 2009 году, во время эпидемии свиного гриппа, наши лучшие друзья в Австралии, Великобритании и Канаде, фактически, отказали нам в том, что нам было очень нужно. Австралия отказалась отправить 35 миллионов доз вакцины”.

В настоящее время США работают над решением вопросов, связанных с цепочками поставок. 21 июля 2017 г. президент Трамп издал указ “Об оценке и укреплении производственной и оборонно-промышленной базы и обеспечении устойчивости поставок из Китая в Соединенные Штаты”.

Стремление сохранить промышленную базу США, как известно, подтолкнули администрацию в 2018 г. ввести пошлины на импортируемую сталь и алюминий в соответствии с разделом 232 “Закона о расширении торговли от 1962 г.”. Эти сильно критикуемые пошлины были верным шагом, прежде всего для национальной безопасности.

В этом же свете следует воспринимать и пошлины, которые Трамп ввел против Китая в соответствии с разделом 301 “Закона о торговле от 1974 г.”. Эти пошлины, поставившие под сомнение будущее американо-китайских торговых связей, стимулируют компании к перемещению части своих цепочек поставок из Поднебесной.

Конечно, с открытием заводов в Китае, компании смогли предлагать товары по более низкой цене, но теперь мир лучше видит обратную сторону недорогих товаров. Переход к самообеспеченности сделает товары более дорогими, но, по крайней мере, они будут всегда доступны.

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