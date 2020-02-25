Тема:

Коронавирус 13 минут назад

25 февраля 202021:23

Владелец "Спартака" лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

https://www.rma.ru/

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун несет солидные финансовые убытки. Бизнесмен буквально за сутки недосчитался суммы в 508 миллионов долларов. Подразумевается, что причиной является коронавирус.

На эпидемию сваливают финансовые потери из-за того, что та оказывает негативное влияние на мировую экономику, сообщает Евроспорт.Ru. В частности, на фондовых биржах США обрушились индексы. Общая сумма потерь богатейших людей мира составляет 139 миллиардов долларов.

Федун по оценкам Bloomberg входит в 200 самых богатых людей мира, располагаясь на 192 строчке с состоянием в 8,8 миллиарда долларов. Он является владельцем "Спартака" с 2003 года. После 19 туров чемпионата России по футболу красно-белые занимают десятую строчку.

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