25 февраля 202022:50

Наследство Пабло Эскобара приумножилось: город тиранят "кокаиновые бегемоты"

Наследство Пабло Эскобара приумножилось: город тиранят "кокаиновые бегемоты"

Наследии Пабло Эскобара продолжает жить, как ни в чем не бывало, и даже приумножается. Причем буквально. Речь идет вовсе не о наркокартелях, а об экологии. Власти Колумбии ищут решение не совсем типичной проблемы. Заключается она в том, что в главной реке страны развелось слишком много бегемотов. И сейчас они угрожают природному балансу этих территорий. Для Южной Америки звучит, конечно, странно. Но это новая реальность жизни в районе бывшей резиденции знаменитого наркобарона. В годы процветания Эскобар устроил там грандиозный зоопарк. В том числе лично привез из Африки четырех гиппопотамов. После его смерти всех животных хотели распределить по питомникам. Однако, ловить бегемотов оказалось слишком долго, а куда-то перевозить — дорого. И вот спустя почти 20 лет типичные обитатели саванны стали настоящей головной болью для тропических джунглей. Теперь их там около сотни. И влияют они не только на экосистему, но и на людей.

Отстреливать бегемотов уже пытались. Но против выступили и зеленые, и местные жители.

Гиппо-кризис в Дорадалье -- это небольшой городок на северо-западе Колумбии. Неповоротливые с виду гиганты захватили водоемы, гуляют по улицам, как у себя дома, пасутся на футбольных полях и объедают растительность. В обиход даже введен новый дорожный знак: "Осторожно — бегемот". Местные власти, наверное, кусают локти. О том, что так все и будет, их предупреждали.

На произвол судьбы "кокаиновые бегемоты", как их прозвали, оказались брошены в 1993 году. Видимо, предполагалось, что животные сами погибнут в дикой природе. Но гиппопотамы не просто не погибли, но и начали плодиться. В двухтысячных, когда их численность подобралась к трем десяткам, ученые начали настаивать на ограничении популяции, вплоть до отстрела. В 2009 году одну особь убили. Но общественность и зоозащитники выступили против этого. В итоге, бегемотов решено было не трогать. И теперь их уже более 80. Оказалось, что условия для жизни у них в Колумбии идеальные.

"Я не вижу в Колумбии животных, которые могли бы конкурировать, с бегемотами или охотиться на них. В природе это только нильский крокодил и лев. Все! А в Колумбии ни того, ни другого нет. Отсутствие хищников, хорошая кормовая база, приемлемые температуры. Получается, что они попали на курорт", — подчеркивает уникальные природные условия, сложившиеся для гиппопотамов, заместитель директора по науке природного биосферного заповедника "Ростовский", кандидат биологических наук Александр Липкович.

С точки зрения климата Колумбия для бегемотов даже лучше родной Африки. Главным фактором, ограничивающим их популяцию, всегда являлись засушливые сезоны, во время которых численность резко падала. Но в Южной Америке такого нет! Осадков много – они идут круглый год.

Казалось бы, что плохого в засилье бегемотов? Но "инвазивный вид", он и в Колумбии инвазивный. Любое завезенное животное — это всегда стресс для экосистемы. Тем более, когда речь идет о таком "монстре", как гиппопотам. Бегемоты начали буквально перестраивать под себя окружающую природу. Этот процесс только начался, но исследователи уже заметили, как изменился состав воды в местных водоемах. Из-за фекалий гигантских млекопитающих они цветут, некоторые небольшие реки и озера уже превратились в безжизненные болота.

При этом создается непосредственная угроза дня человека: ведь гиппопотамы чрезвычайно агрессивны. По статистике, среди всех крупных животных по количеству убитых людей они уступают только крокодилам и оставляют далеко позади даже волков, львов и акул!

Спровоцировать агрессию проще простого — достаточно случайно оказаться на территории, которую бегемот считает своей.

"Самцы бегемота — территориальные животные. Они охраняют свою территорию, свой гарем. Поэтому все, что появляется на его территорию, тут же вызывает агрессию. И в воде, и на суше бегемот — достаточно проворное животное: прекрасно бегает, прекрасно плавает и ныряет. У него мощные челюсти", — подчеркивает журналист-натуралист Александр Хабургаев.

Ученые уверены: если ничего не сделать, то численность бегемотов в районе Дорадалье будет только расти. Причем, быстрее и быстрее с каждым годом. Как исправить ситуацию? Пока этого не знает никто. Одно из предложений — начать стерилизацию животных. Это в теории может позволить держать популяцию под контролем, и не дать гиппопотамам захватить всю Колумбию.

"Мы знаем, что бегемоты обживают реку Магдалена, а она проходит через всю Колумбию. Так что теперь эти животные могут оказаться в любой части страны. Сейчас важно понять, как ограничить численность гиппопотамов", — озабочен государственный ветеринар Колумбии Джина Серна.

Правда, не все считают, что гиппопотамы — это проблема. Например, местные предприниматели выступают за мирное сосуществование. Ведь бегемоты уже стали настоящей достопримечательностью региона и привлекают туристов со всей Колумбии, и не только.

Сейчас

22:10

В Сочи двух детей унесло в море

20:45

В Италии 11 человек умерли от коронавируса

20:32

В Пермском крае произошел прорыв магистрального газопровода

17:58

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

17:16

ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

16:21

Над Красноярском опять "черное небо"

15:40

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Коронавирус расползается по Европе: север Италии закрывается на карантин

Коронавирус расползается по Европе: север Италии закрывается на карантин

2 часа назад
Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию

2 часа назад
Пришлось цыкнуть: Путин разъяснил, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм

Пришлось цыкнуть: Путин разъяснил, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм

1 час назад
"Один провалился": унесенных в открытое море сочинских школьников сняли на видео

"Один провалился": унесенных в открытое море сочинских школьников сняли на видео

43 минуты назад

Трансляции

Завтра, 26 февраля

12:00

Пресс-конференция по итогам российско-албанских переговоров
13:00

Расширенное заседание коллегии МВД России
14:30

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ
Все трансляции
Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

2 часа назад
Наследство Пабло Эскобара приумножилось: город тиранят "кокаиновые бегемоты"

Наследство Пабло Эскобара приумножилось: город тиранят "кокаиновые бегемоты"

14 минут назад
Идеальная среда для коронавируса: религиозная секта превратила город в новый "Ухань"

Идеальная среда для коронавируса: религиозная секта превратила город в новый "Ухань"

1 час назад
Изменщица или верная супруга: из-за ревности мужчина отобрал детей у жены

Изменщица или верная супруга: из-за ревности мужчина отобрал детей у жены

4 часа назад
Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

5 часов назад
"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

8 часов назад
От боевого летчика до президента - Мубарак умер свободным человеком

От боевого летчика до президента - Мубарак умер свободным человеком

1 час назад
Владелец "Спартака" лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

Владелец "Спартака" лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

1 час назад
Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

12 часов назад
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

9 часов назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

24.02.2020 07:25
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

23.02.2020 23:23
Amazon открыла полноценный супермаркет без касс и очередей

Amazon открыла полноценный супермаркет без касс и очередей

1 час назад
"История любви" от Айшат Кадыровой: масштабный модный показ в Париже

"История любви" от Айшат Кадыровой: масштабный модный показ в Париже

2 часа назад
Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

2 часа назад
Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении

Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении

2 часа назад
Трамп прокомментировал "вмешательство" России в американские выборы

Трамп прокомментировал "вмешательство" России в американские выборы

3 часа назад
Отель на Тенерифе закрыли на карантин после болезни доктора

Отель на Тенерифе закрыли на карантин после болезни доктора

3 часа назад
В России обнаружили много низкокачественной "незамерзайки"

В России обнаружили много низкокачественной "незамерзайки"

3 часа назад
Хирурги перепутали протезы и установили имплант не на ту ногу

Хирурги перепутали протезы и установили имплант не на ту ногу

3 часа назад
Эпидемия коронавируса может сорвать чемпионат Европы по футболу

Эпидемия коронавируса может сорвать чемпионат Европы по футболу

3 часа назад
Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Катаре

Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Катаре

4 часа назад
Масленичный блин как символ солнца

Масленичный блин как символ солнца

4 часа назад
В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

4 часа назад
Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

4 часа назад
На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

4 часа назад
Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

5 часов назад
Пентагон определился, как использовать искусственный интеллект на войне

Пентагон определился, как использовать искусственный интеллект на войне

5 часов назад
Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

5 часов назад
В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

5 часов назад
Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

5 часов назад
Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

6 часов назад
Над Красноярском опять "черное небо"

Над Красноярском опять "черное небо"

6 часов назад
СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

6 часов назад
В Москве эвакуировали на штрафстоянку Бэтмобиль без номеров. Видео

В Москве эвакуировали на штрафстоянку Бэтмобиль без номеров. Видео

6 часов назад
Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

6 часов назад
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

6 часов назад
Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

7 часов назад
Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

7 часов назад
Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

7 часов назад
Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

7 часов назад
Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

7 часов назад
Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

7 часов назад
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

8 часов назад
Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

8 часов назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку