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25 февраля 202021:18

Новый европейский академический фашизм

Global Look Press

Западные университеты стали местами страха и интеллектуального террора. Система образования все чаще подрывается идеологическим фундаментализмом и попыткой определить не только то, какие действия можно предпринимать, но и то, какие слова говорить и какие мысли думать.

Соцмедиа помогли официально возродить линчевателей. Теперь все должны воспевать мультикультурализм, ислам, иммиграцию, постколониальную вину и расизацию. При этой новой инквизиции нельзя допустить несогласия — оно должно быть наказано!

Свобода мнения во Франции все больше подвергается риску. Если ваше личное мнение совпадает с официальным, вам нечего бояться. Если ваши идеи вступают в конфликт с официальными, вас подвергнут остракизму. Просветители, политические лидеры, СМИ и толпа попытаются уничтожить вас также, как они уничтожили Джордано Бруно в 1600 году.

«Новый академический фашизм», — так описала это явление Наташа Полони, телеведущая и редактор французского еженедельника Marianne. «Небольшие радикальные группы создают атмосферу террора, чтобы навязывать свое мнение и заставлять замолчать противников. Они пользуются благосклонностью политических и медийных кругов, поскольку утверждают, что воплощают добро. Кто посмеет бросить им вызов?», — отмечает она.

И уже есть те, кто за взгляды, которые некоторые считают политически некорректными, даже если они фактически правдивы, за последние несколько лет были отрезаны от общества:

  • Мохамед Сифауи. Франко-алжирский журналист Мохамед Сифауи был вынужден бежать из Северной Африки в 1999 году после угроз со стороны исламистов. Теперь он живет во Франции под защитой полиции. Его курс по радикализации был недавно отменен в Сорбонне. Сифауи в этой отмене винит «давление исламских ассоциаций и левых союзов». Его курс предназначался для полицейских, жандармов и должностных лиц — тех, кто испытывал на себе давление после убийства четырех сотрудников полиции в парижском полицейском управлении. Убийство совершил их коллега, обращенный в ислам, Микаэль Харпон. Причем, именно в Сорбонне Хезболла, ливанская террористическая группа, провела конференцию. Однако студенты потребовали отменить постановку трагедии Эсхила, которая должна была быть исполнена актерами в черных масках. Студенты утверждали, что это «афрофобизм, колониализм и расизм».
  • Алан Финкелькраут. Весной прошлого года философ, действующий под защитой полиции и французского агентства внутренней безопасности DGSI, выступил с лекцией в Университете изучения политики в Париже. Финкелькраут теперь «боится выходить из дома».
  • Эрик Земмур. Французского журналиста Эрика Земмура исламисты во время недавнего публичного митинга в Париже назвали «мерзким чудовищем», «вирусом» и «ублюдком».
  • Софи Коиньяр. В своей статье в Le Point известный журналист Софи Коиньяр осудила «ужасное молчание в отношении политически корректных ополченцев» и написала о конформизме, который «меняет молчание на спокойствие. Мы знаем, к чему ведут эти компромиссы».
  • Стефан Шарбоннье. Бывший редактор французского сатирического журнала Charlie Hebdo Филипп Валь говорит о «территориях слова, оккупированных террором». Шарб, преемник Валя в Charlie Hebdo, поплатился своей жизнью. 7 января 2015 года Шарба и 11 его коллег убили 2 брата по имени Куачи, выкрикивая «Аллаху Акбар».
  • Марьям Намази. Марьям Намази, иранская журналистка-диссидент, которая переехала в Англию, не может выступать в некоторых колледжах, так как ее принципы защиты свободы слова и антишариатский дискурс могут оскорбить исламских студентов.
  • Тило Сарразин, бывший глава немецкого ЦБ и критик иммиграции, был вынужден уйти в отставку с руководящего поста в центробанке Германии в 2010 году после публикации своей книги «Deutschland schafft sich ab». Сейчас он проходит через судебные слушания из-за своей новой книги Feindliche Übernahme, которая должна выйти этим летом.

Между тем, исламистские режимы продолжают вкладывать огромные суммы денег в эти университеты. Исследования академиков Джонаса Бергана Дрэджа и Мартина Лестры, опубликованные в журнале Middle Law Law and Governance Journal, показали, что с 1997 по 2007 год организации Персидского залива предоставили британским академическим учреждениям не менее 70 млн фунтов стерлингов.

Ряд французских интеллектуалов, в том числе многие мусульманские мыслители, подвергли критике этот «интеллектуальный терроризм». Это напоминает то, как они писали, «что сталинизм сделал с самыми просвещенными европейскими интеллектуалами».

«Наши культурные, академические и научные учреждения подвергаются нападкам, которые под видом осуждения «колониальной» дискриминации стремятся подорвать свободу выражения мнений и принципы универсальности, унаследованные от эпохи Просвещения».

Защита свободы мысли и возможности открытого разговора, в настоящее время изуродованного в Европе, являются основой гражданской жизни Европы. Без свободного выражения мнений нет распространения идей, расширения знаний и прогресса. Подорваны основные принципы либерального общества.

Объявившие о свободе от репрессивной Англии в 1776 году, США хорошо понимали примат свободы слова. В 1783 году Джордж Вашингтон сказал своим армейским офицерам: «свободу слова можно отобрать, и тогда нас, глупых и молчаливых, поведут, как овец, на бойню».

В США стало привычным отменять выступления приглашенных ораторов или протестовать против них, если горстка активистов считает их недопустимыми. К сожалению, тот же тип цензуры теперь можно увидеть по всей Европе. Меньшинства требуют «безопасных мест». Но кто реально нуждается в безопасности, это те, кто не согласен с господствующей ортодоксией.

Европейский университет, который должен стать центром открытого плюрализма, дебатов, исследований, вместо этого стал раем для интеллектуального сектантства и террора. Этот новый радикализм усилит не только политкорректность, но и подчинение принуждению.

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