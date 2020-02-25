США против тринадцати: Россия вновь попала под американские санкции

13 организаций и частных лиц из Китая, России, Ирака и Турции попали под новые американские санкции. Они вводят в соответствие с американским законом о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии. Пять китайских и турецких компаний и частных лиц наказаны санкциями со стороны Вашингтона по обвинению в "поддержке ракетной программы Ирана".

Один из граждан Китая обвиняется торговле продукцией двойного назначения, используемого для программы создания вооружений Пакистана, сообщает РИА Новости. Объявил о санкциях госсекретарь США Майк Помпео. Правда, он не конкретизировал, какие российские компании или частные лица попали в санкционный список.

Американский закон о нераспространении предусматривает запрет на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий, которые могут способствовать созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств доставки оружия массового уничтожения.

Ранее три российских и шесть китайских компаний, а также по одному предприятию из Ирака и Турции, были включены на тех же основаниях в санкционный список. Эти санкции вступили в силу с 3 февраля 2020 года и будут действовать два года. Есть одно но: госсекретарь США может отменить санкции вообще или сократить сроки их действия.