Chrome нужно срочно обновить: дыру в браузере вовсю использовали хакеры

Компания Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome. Апдейт устраняет три ошибки безопасности — в том числе лазейку, которая уже активно эксплуатируется злоумышленниками.

Информация об атаках непублична, пишет ZDNet. Каким образом хакеры пользуются уязвимостью в Chrome и как много человек пострадало, разработчики пока не раскрывают.

Известно только, что крупные "дыры" в просмотрщике Google были обнаружены на прошлой неделе, 18 февраля. Первым о них сообщил Клемент Лесинь, инженер отдела анализа интернет-угроз Threat Analysis Group. Предположительно, ошибки были допущены в V8 — компоненте Chrome, который отвечает за обработку JavaScript-кода.

Уязвимости были исправлены в самой последней версии Chrome (80.0.3987.122) для Windows, Mac и Linux. Пользователям рекомендуется установить патч как можно скорее. Чтобы убедиться в наличии обновления, откройте настройки и перейдите на вкладку "О браузере Chrome" (About Google Chrome). На Chrome OS, iOS и Android "заплатка" пока не вышла.

Это уже третья уязвимость типа "нулевого дня" (о которой ранее ничего не было известно), найденная в Chrome за последний год. Первую (CVE-2019-5786 в Chrome 72.0.3626.121) специалисты Google устранили в марте 2019-го, вторую (CVE-2019-13720 в Chrome 78.0.3904.8) — в ноябре того же года.