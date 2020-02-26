26 февраля 202001:03

Четырехлетняя малышка потерялась в Челябинске

cheltv.ru

На улицах Челябинска потерялась четырехлетняя девочка. Она не знает, где ее родители и где она живет, и утверждает, что мама отправила ее за хлебом. Малышка была замечена возле одной из аптек города, а затем – во время перехода через проезжую часть. "Девушка остановила ее на светофоре", — пишут очевидцы, добавляя, что от такого зрелища "сердце кровью обливается".

Неравнодушные горожане успокоили девочку, а затем разместили в соцсетях сообщение о ее находке, передает cheltv.ru. Очевидцы встретили старшую сестру ребенка и проводили обеих девочек до дома.

Как выяснилось, мать даже не знала, что ребенок гуляет один по Челябинску. Горожане хотят обратиться в опеку и полицию.

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