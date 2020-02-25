Apple и Johnson & Johnson проверят, смогут ли смарт-часы снизить риск инсульта

Apple и Johnson & Johnson объявили о новом исследовании под названием Heartline, посвящённом исследованию мерцательной аритмии предсердий и раннему выявлению инсульта с помощью часов Apple Watch. Heartline открыто для людей в возрасте 65 лет и старше, а открытый набор начинается уже сегодня.

Фибрилляция предсердий (англ. Afib – atrial fibrillation) – один из видов нарушений сердечного ритма. Это прогрессирующее заболевание, при котором верхние камеры сердца (предсердия) сокращаются быстро и бесконтрольно, вызывая тем самым патологическое сердцебиение.

Фибрилляция предсердий называют основной причиной инсульта, но в Johnson & Johnson заявили, что это заболевание сердца может быть трудно диагностировать, потому что люди часто не ощущают симптомы.

В декабре 2018 года на часах Apple Watch Series 4 появилась возможность обнаруживать мерцательную аритмию. Затем пользователи могут экспортировать результаты и отправить врачу для дальнейшего анализа и тестирования, если это необходимо.

За последние несколько лет компания Apple заложила основу для внедрения новых функций и исследований в области здравоохранения в свои продукты. Компания видит здоровье как одну из ключевых областей роста в будущем, нанимая десятки врачей, чтобы включить больше функций в свои продукты. В прошлом году генеральный директор Apple Тим Кук сказал в интервью CNBC, что, по его мнению, "величайший вклад Apple в развитие человечества" будет связан с технологиями в области здравоохранения.

"Исследование Heartline" — это общенациональное рандомизированное контролируемое испытание, основанное на мобильных приложениях, спонсором которого является компания Janssen Pharmaceuticals, Inc., входящая в состав Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Команда работала вместе с Apple над совместной разработкой исследования и приложения Heartline Study", — говорится в заявлении.

Открытый набор на участие в исследовании начался во вторник. В нем может принять участие любой желающий в возрасте 65 лет и старше с национальной медстраховкой США и смартфоном iPhone 6s или более поздней версией под управлением iOS 12.2 или более новой.

"Участники будут рандомизированы в одну из двух возможных групп. Одна группа будет участвовать, используя только приложение Heartline Study на своем iPhone. Другая группа будет участвовать, используя приложение Heartline Study и Apple Watch для использования приложения ЭКГ и функции уведомления о нерегулярном ритме", — объяснили Johnson & Johnson.

Участники, выбранные в группу Apple Watch, могут либо приобрести часы со скидкой, либо взять часы в кредит на безвозмездной основе. Те, кто возьмет часы в кредит, должны будут вернуть их в конце исследования. Точная цена со скидкой не раскрывается. Приложения доступны бесплатно в iTunes App Store.

Heartline продлится три года и включает в себя два года активного участия и один год сбора дополнительных данных, сообщили в компании Johnson & Johnson.