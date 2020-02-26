В Южной Корее требуют закрытия христианской секты, ставшей рассадником коронавируса

Высокий уровень угрозы распространения вируса COVID-19 объявили в Южной Корее. Количество зараженных приближается к тысяче, уже есть 11 погибших. Причем больше половины заразившихся — участники религиозной секты. Тысячи граждан страны уже подписывают петиции о ее закрытии.

Молятся и учатся — только плечом к плечу, все вместе, несколько тысяч человек в одном помещении.

"Церковь" на корейском означает "учиться вместе, собираться, чтобы постигать новое". Церковь – это место, где вместе можно постичь Бога и Иисуса", — объясняет руководитель отделения Синчхонджи Чхве Дон Хи.

Именно с этой секты и началась эпидемия коронавируса в Корее. Сейчас подтвержденных случаев — около тысячи. Половина заболевших – последователи так называемой церкви Иисуса Синчходжи. Ее основатель Ли Ман Хи объявил себя вернувшимся на Землю Иисусом.

"Главное положение очень простое — вот-вот придет ссудный день, и только мы веруем правильно. Только мы попадем в рай, в все остальные — в ад", — говорит кореевед Андрей Ланьков.

Чтобы официально вступить в церковь Ли Ман Хи, его последователи даже сдают экзамен. Готовятся месяцами, заучивают наизусть высказывания и трактовки своего религиозного лидера.

"Я практиковалась каждый день, записывала ответы на листках. Если хоть один день пропускала, то все забывала. Тут нужна воля", — рассказала последовательница "Церкви Иисуса Синчхонджи Квон Сук Ча.

По оценкам властей, нулевым пациентом стала 61-летняя последовательница Синчхонджи. Уже больная, с температурой и всеми симптомами коронавируса, она ходила на несколько богослужений в городе Тэгу. На них, по приблизительным оценкам, присутствовали около 9 тысяч человек. Сейчас их тестируют на коронавирус. Тэгу, как и все близлежащие города, опустел. Очереди стоят только перед супермаркетами – там по утрам бесплатно раздают маски.

"В магазинах масок нет. В Интернете их продают втридорога. А корейцы скидывают ссылки, что сегодня в 10 часов утра откроют продажи дешевых масок", — отмечает студентка докторантуры университета Джунбу Анна Краснова.

"Многие магазины закрыты, на улицах пусто. Люди в буквальном смысле верят, что вирус летает в воздухе. Я боюсь подходить к незнакомым людям на улице, потому что они могут оказаться членами секты", — говорит жительница Тэгу он Юн Хён.

Во время богослужений в этой секте последователи танцуют и поют, обнявшись и положив руки на плечи друг другу. Вероятность заражения при таком контакте чрезвычайно высока.

"Даже в рабочих чатах друг другу пересылают списки филиалов этой секты. Мол, остерегайтесь этих мест и по мере возможности не ходите рядом. Но по большей мере ругают даже не секту, а власти, что вовремя не закрыли границы", — комментирует ситуацию студентка докторантуры университета Джунбу Анна Краснова.

Если посмотреть официальные заявления властей, становится очевидно: сейчас главная задача Сеула — успокоить население. Обвинений в адрес секты не звучит нигде – ни в газетах, ни в теленовостях. Причина такой осторожности для специалистов понятна. Христианских сект в Корее — десятки. Маргиналами их членов никто не считает. Только у Синчхонджи – 12 отделений по всей стране, больше 200 тысяч последователей.

В целом христианство для Кореи – до сих пор молодая религия. Ее массовое распространение началось с XX века. Классическая трактовка часто не подходила, плохо сочеталась с традиционными воззрениями о небе, с культом предков. Как следствие — эта невероятная популярность местных мессий и новых трактовок христианства – от мирных течений вплоть до совсем эксцентричных сект.

"Чтобы оценить масштабы проблемы: в Корее христиан — 30 процентов (15-16 миллионов человек). Это активно верующие. Их них примерно два миллиона считают сторонниками всяких подозрительных церквей. Поэтому можно сказать и так: два миллиона человек — это сектанты", — объясняет кореевед Андрей Ланьков.

И эти два миллиона человек – активный электорат. Так что открытых обвинений в адрес Синчхонджи не будет. Пока богослужения и собрания приостановлены. Но призывы о принудительном закрытии этой секты, скорее всего, останутся без ответа. Церковь откроется вновь, как только все ее члены пройдут карантин.