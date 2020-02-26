Новак: в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и будет расти

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что в ближайшие двадцать лет в мире сохранится углеводородная экономика. Более того, потребность в нефти будет расти.

Многие крупнейшие страны мира переходят на электромобили и подобные средства. Но это не значит, что они откажутся от нефти, подчеркнул Новак. Ведь электроэнергию для таких автомобилей необходимо производить, для чего используется либо газ, либо уголь, либо такие возобновляемые источники, как ветер, солнце или гидрогенерация.

Ранее руководитель Минэнерго сообщал, что Россия имеет запасы нефти на 30 лет и запасы газа на 100 лет, напоминает РИА Новости. Доля углеводородов в мировом энергобалансе на сегодняшний день составляет 85 процентов. Через 15 лет ее доля снизится до 75 процентов.