Португальский шоколатье создал съедобную скульптуру Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает привлекать внимание деятелей искусства и теперь он стал объектом внимания со стороны португальского шоколатье Хорхе Кардозу. Тот сотворил шоколадную скульптуру футболиста в полный рост.

Для того, чтобы детально проработать фигуру Роналду и полностью выполнить работу по изготовлению скульптуры Кардозу понадобилось порядка 200 часов, сообщает Спортбокс.Ru. Статуя была презентована на карнавале в португальском городе Овар. На ней Роналду з-апечатлен в форме национальной сборной Португалии.

Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo



More Ronaldo news: https://t.co/kXq3p8HoPo pic.twitter.com/HwhgWbOpR7