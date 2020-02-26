Предварительные результаты анализов россиян с Diamond Princess отрицательные

Предварительные результаты проверки россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, на коронавирус COVID-2019 отрицательные, сообщила глава отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Окончательные результаты будут получены за день до окончания срока карантина россиян в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Пассажиры размещены в Краевой клинической больнице номер два во Владивостоке, напоминает РИА Новости. Все семь пациентов старше 60 лет. Они находятся в инфекционном стационаре, который работает в обычном режиме, то есть ведет прием больных. По словам главврача Светланы Бениовой, в больнице приняты все противоэпидемические меры, к которым пациенты относятся с пониманием.

Другие восемь россиян с круизного судна были эвакуированы в Казань.