Посольство России требует смягчения тюремного режима для Виктора Бута

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием смягчить тюремный режим для россиянина Виктора Бута. Как сообщила его супруга на своей странице в Facebook, мужчину поместили в особый блок для террористов, причем без объяснения причин, а также лишили связи.

Алла Бут попросила о помощи. В частности, отметила, что для Виктора крайне важна поддержка, в том числе в виде писем и книг.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, напоминает телеканал "Россия 24". Спустя четыре года в Нью-Йорке его признали виновным в поддержке терроризма и незаконном обороте оружия и приговорили к 25 годам тюрьмы.