Пожар на складах резины в Подмосковье удалось локализовать

Крупный пожар вспыхнул в ночь с 25 на 26 февраля в Подмосковье. В Красногорске загорелись два склада с резиной. Пламенем охвачено 4 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать, передает телеканал "Россия 24".

К тушению привлечены почти 60 человек и 17 единиц техники. Отдельная бригада спасателей замеряет уровень вредных веществ в воздухе. В момент возгорания людей на складах не было, по предварительной информации, никто не пострадал.