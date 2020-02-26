Овечкин, Орлов и Кузнецов набрали очки в дебютном матче Ковальчука за "Кэпиталз"

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" добился минимальной победы над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок проходил на Capital One Arena и завершился победой "кэпз" со счетом 4:3.

Победить "Вашингтону" помогли голы Якуба Враны, Гарнета Хэтэуэя и Александра Овечкина, который также реализовал победный буллит. Помимо Ови два очка на свой счет записал Дмитрий Орлов, оформивший ассистентский дубль, а один балл за голевой пас набрал Евгений Кузнецов.

Дебютировал в составе "Вашингтона" еще один россиянин – Илья Ковальчук. Однако результативными действиями ему в первом матче за "кэпз" не удалось. В серии буллитов он свой бросок смазал.

У "Джетс" голами отличались Николай Элерс, Кайл Коннор и Марк Шайфли.