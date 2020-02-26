Теледебаты демократов: два главных героя - Россия и Трамп

Россия и Трамп снова стали двумя главными темами на теледебатах демократов. Кандидаты от этой партии сошлись в телеэфире накануне праймериз в Южной Каролине, передает телеканал "Россия 24".

Бывший мэр Нью-Йорка — медиамагнат Майкл Блумберг — открыто заявил, что Москва поддерживает его конкурента, сенатора Берни Сандерса в надежде, что в дальнейшем 78-летний Сандерс уступит в президентской гонке Дональду Трампу. Сам сенатор на это ответил, что если станет президентом, то не позволит России вмешиваться в политику США.