Гусев забил и ассистировал, "Дэвилз" обыграли "Детройт"

Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев помог своему клубу одержать победу над "Детройт Ред Уингз". "Дьяволы" ознаменовали матч победой со счетом 4:1. У Гусева два очка за результативность.

27-летний хоккеист из России сначала стал одним из ассистентов Йеспера Братта, после чего отличился и сам. Также за "Нью-Джерси" забивали Джоуи Андерсон и Кайл Палмьери. Единственный ответный гол "Красных крыльев" в активе Ваттери Фильппулы.

Схожим достижением отличился и Денис Гурьянов, поспособствовавший победе "Даллас Старз" над "Каролиной Харрикейнз" с аналогичным счетом – 4:1. Один гол забил и Никита Кучеров, но его "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Торонто Мэйпл Лифз" (3:4).