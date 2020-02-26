Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор предупредил россиян, что из-за вспышки коронавируса COVID-2019 следует воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. Рекомендация действует до стабилизации эпидемиологической обстановки в этих странах, передает РИА Новости. ВОЗ предупреждает, что при посещении этих стран есть риск заразиться.

В Италии больны 320 человек. 11 погибли. Все случаи заражения произошли в Ломбардии и Венето, то есть на севере страны. Туристы из этих районов принесли коронавирус на Канарские острова и в Австрию.

В Иране заразились 95 человек, 15 умерли.

В Южной Корее в настоящий момент выявлено 1146 случаев заболевания. 11 человек стали жертвами коронавируса.