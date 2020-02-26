  • USD
    64.9213
  • EUR
    70.4591
  • IMOEX
    3002.68
  • RTSI
    1446.11
  • DJA
    8996.46
  • NASDAQ
    8965.61
  • BRENT
    54.84
  • ГАЗПРОМ
    224.68
  • Газпрнефть
    442.5
  • Роснефть
    443.85
  • АЛРОСА
    80.2
  • Сбербанк
    245.19
26 февраля 202008:08

FAA предъявила новые претензии к Boeing

GARY HE/ EPA

Борьбу с заземлением в очередной раз проигрывает компания Boeing. Федеральное управление гражданской авиации США рекомендовало корпорации исправить очередную проблему с безопасностью злополучной модели 737 MAX.

Как сообщает агентство Bloomberg, речь идет о возможной замене металлической обшивки, которая выполняет функцию защиты от ударов молнии. По оценкам экспертов, сама по себе эта задача не является невыполнимой, однако это может стать последней каплей в океане неурядиц производителя. ​​​

На фоне таких новостей инвесторы и трейдеры устроили акциям Boeing распродажу, которая по своим масштабам превзошла падение широкого рынка. Если накануне индекс S&P 500 снизился чуть более чем на 3%, то ценные бумаги корпорации обвалились почти на 4,5% в $304 за бумагу. Таким образом, с начала кризиса компании в марте прошлого года котировки упали почти на 30%.

Сейчас

07:26

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

07:13

Пожар на складах резины в Подмосковье удалось локализовать

02:44

В подмосковном поселке горят склады резины

22:10

В Сочи двух детей унесло в море

20:45

В Италии 11 человек умерли от коронавируса

20:32

В Пермском крае произошел прорыв магистрального газопровода

17:58

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Унесенных в море детей ищут с катера и вертолета МЧС

Унесенных в море детей ищут с катера и вертолета МЧС

40 минут назад
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

2 часа назад
Россия требует арбитраж в ООН по поводу невыдачи США виз иностранным дипломатам

Россия требует арбитраж в ООН по поводу невыдачи США виз иностранным дипломатам

4 часа назад
Паника на рынках ударила по рублю

Паника на рынках ударила по рублю

51 минута назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция по итогам российско-албанских переговоров
13:00

Расширенное заседание коллегии МВД России
14:30

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ
Все трансляции
Теледебаты демократов: два главных героя - Россия и Трамп

Теледебаты демократов: два главных героя - Россия и Трамп

2 часа назад
СOVID-2019 разносится по Корее, наводит панику в США и угрожает Бразилии

СOVID-2019 разносится по Корее, наводит панику в США и угрожает Бразилии

3 часа назад
В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем

В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем

4 часа назад
Новак: в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и будет расти

Новак: в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и будет расти

8 часов назад
9 беднейших стран Европы

9 беднейших стран Европы

1 час назад
Трамп продлил антироссийские санкции еще на год

Трамп продлил антироссийские санкции еще на год

6 часов назад
От боевого летчика до президента - Мубарак умер свободным человеком

От боевого летчика до президента - Мубарак умер свободным человеком

12 часов назад
Владелец "Спартака" лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

Владелец "Спартака" лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

12 часов назад
Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

23 часа назад
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

20 часов назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

24.02.2020 07:25
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

23.02.2020 23:23
Буфер обмена iPhone и iPad позволяет отслеживать пользователей

Буфер обмена iPhone и iPad позволяет отслеживать пользователей

46 минут назад
Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

Артисты театра "Новая опера" представят музыкальное шоу "Операмания" в Доме музыки

1 час назад
"Связанные": первые кадры и подробности о мультфильме про восстание машин

"Связанные": первые кадры и подробности о мультфильме про восстание машин

1 час назад
Посольство России требует смягчения тюремного режима для Виктора Бута

Посольство России требует смягчения тюремного режима для Виктора Бута

2 часа назад
Совет Федерации рассмотрит законы о школьном питании и материнском капитале

Совет Федерации рассмотрит законы о школьном питании и материнском капитале

2 часа назад
Пожар на складах резины в Подмосковье удалось локализовать

Пожар на складах резины в Подмосковье удалось локализовать

2 часа назад
10 городов мира, привлекающих талантливых профессионалов

10 городов мира, привлекающих талантливых профессионалов

4 часа назад
Предварительные результаты анализов россиян с Diamond Princess отрицательные

Предварительные результаты анализов россиян с Diamond Princess отрицательные

4 часа назад
Как правильно завтракать: советы диетолога

Как правильно завтракать: советы диетолога

5 часов назад
IIHF обеспокоена угрозой коронавируса грядущему чемпионату мира

IIHF обеспокоена угрозой коронавируса грядущему чемпионату мира

6 часов назад
Соединенные Штаты Америки требуют от Ирана "сказать правду о коронавирусе"

Соединенные Штаты Америки требуют от Ирана "сказать правду о коронавирусе"

7 часов назад
Туристы привезли коронавирус COVID-2019 на Канары и в Австрию

Туристы привезли коронавирус COVID-2019 на Канары и в Австрию

7 часов назад
Португальский шоколатье создал съедобную скульптуру Роналду

Португальский шоколатье создал съедобную скульптуру Роналду

7 часов назад
Китай и США начали бой за Тихий океан?

Китай и США начали бой за Тихий океан?

8 часов назад
В Южной Корее требуют закрытия христианской секты, ставшей рассадником коронавируса

В Южной Корее требуют закрытия христианской секты, ставшей рассадником коронавируса

8 часов назад
Четырехлетняя малышка потерялась в Челябинске

Четырехлетняя малышка потерялась в Челябинске

8 часов назад
В центре Москвы найден труп рабочего

В центре Москвы найден труп рабочего

9 часов назад
33 россиянина вступят в судебное разбирательство между WADA и РУСАДА

33 россиянина вступят в судебное разбирательство между WADA и РУСАДА

9 часов назад
Овечкин: я взволнован возможностью играть с Ковальчуком

Овечкин: я взволнован возможностью играть с Ковальчуком

9 часов назад
В Подмосковье крыса напала на 9-летнюю девочку

В Подмосковье крыса напала на 9-летнюю девочку

10 часов назад
Amazon открыла полноценный супермаркет без касс и очередей

Amazon открыла полноценный супермаркет без касс и очередей

12 часов назад
Пришлось цыкнуть: Путин разъяснил, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм

Пришлось цыкнуть: Путин разъяснил, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм

12 часов назад
"История любви" от Айшат Кадыровой: масштабный модный показ в Париже

"История любви" от Айшат Кадыровой: масштабный модный показ в Париже

12 часов назад
Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

13 часов назад
Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

13 часов назад
Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию

13 часов назад
В России обнаружили много низкокачественной "незамерзайки"

В России обнаружили много низкокачественной "незамерзайки"

14 часов назад
Изменщица или верная супруга: из-за ревности мужчина отобрал детей у жены

Изменщица или верная супруга: из-за ревности мужчина отобрал детей у жены

15 часов назад
Масленичный блин как символ солнца

Масленичный блин как символ солнца

15 часов назад
"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

18 часов назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку