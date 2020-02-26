СНБО: Киев "очень-очень мощно" готовится к "наступлению" РФ

В интервью одной из радиостанций секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" РФ.

По словам Данилова, в недавно утвержденном гособоронзаказе на 2020-2022 годы есть ответ, каким образом это будет происходить. Секретарь СНБО заявил также, что в одном из пяти сценариев по реинтеграции Донбасса предусматривается такая вероятность. Он не стал раскрывать подробностей этих сценариев, отметив, что каждый из них подразумевает "достойный ответ" Украины.

Украинские власти не раз обвиняли Россию в подготовке к военным действиям​​​. Так, в декабре 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко утверждал, что якобы российскими военными развернута крупная группировка возле границы с Украиной.

В апреле 2019 года занимавший тогда пост секретаря СНБО Александр Турчинов утверждал, что РФ готовится к войне в Европе, с этой целью якобы наращивает ударные группировки войск на своих западных рубежах. Однако никаких доказательств тому представлено не было. В Москве неоднократно опровергали подобные заявления, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов.