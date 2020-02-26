Жителям Гонконга в условиях эпидемии помогут деньгами

Власти Гонконга решили еще и выплачивать материальную помощь населению. Как заявил финансовый секретарь особого административного района Китая Пол Чан, постоянные жители старше 18 лет получат по 10 тысяч гонконгских долларов. Это почти $ 1,3 тыс..

По словам Чана, такая мера не только облегчит финансовое положение граждан, но и будет стимулировать потребление. Это особенно актуально для экономики Гонконга, по которой нанесли сокрушительный удар многомесячные антиправительственные протесты. В комплексе со вспышкой коронавируса это оказало серьезное давление практически на все сферы бизнеса.

Инвесторов явно беспокоит ухудшение экономической ситуации в Гонконге: эксперты банка Standard Chartered оценили потенциальные потери из-за коронавируса в 2,4% ВВП. Раньше банк говорил об отрицательных темпах роста на уровне 1,5%. Кроме того, экономисты ожидают усугубления ситуации с безработицей и роста ее уровня с 3,4 до 5%.

Судя по ситуации на бирже, владельцы активов уже явно утратили оптимизм: сегодняшние торги на местной фондовой бирже снова начались падением котировок. Индекс Hang Seng потерял на старте больше полутора процентов.

В красной зоне 46 из 50 “голубых фишек”. Антилидеры дня — активы сырьевого, транспортного и IT сектора. Так бумаги крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology теряют 2,5%. Акции китайского техногиганта Lenovo Group обвалились на 5,55%.