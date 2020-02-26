9 беднейших стран Европы

В странах Европы проживает свыше 731 миллиона человек. В нашей стране принято ассоциировать Европу с достатком и высоким уровнем жизни, однако это не всегда так.

Наряду с богатыми и процветающими странами, в Европе также есть государства, население которые живет довольно скромно.

Ниже мы расскажем о 9 самых бедных странах Европы. Рейтинг составлен на основе данных МВФ о ВВП на душу населения.

9. Болгария

ВВП на душу населения составляет $9 267. Эта страна расположена в юго-восточной Европе. Несмотря на то, что за последние годы экономика страны укрепляется, Болгария по-прежнему остается одной из самых бедных европейских стран.

8. Черногория

ВВП на душу населения составляет $8 652. ВВП на душу населения составляет всего 40% от среднеевропейского показателя 2010 года, согласно данным Евростата. Экономика страны росла достаточно высокими темпами до 2008 года, когда начался финансовый кризис, серьезно ударивший по стране. Тем не менее, в последние годы ситуация в Черногории постепенно улучшается, отмечают эксперты.

7. Сербия

ВВП на душу населения составляет $7 243. Эта страна серьезно пострадала из-за финансового кризиса 2008 года. До этого в стране наблюдался значительный рост экономики в течение восьми лет, однако с 2009 года экономика страны находится в состоянии рецессии. Это привело к росту госдолга до 63.8% ВВП.

6. Белоруссия

ВВП на душу населения составляет $6 306, по данным МВФ за 2018 год. Промышленность является самым сильным сектором экономики страны. Эксперты МВФ отмечают такие факторы, как сокращение инвестиций, снижение уровня импорта, а также снижение спроса – все это, по их мнению, привело к тому, что Белоруссия считается одной из самых бедных стран Европы.

5. Северная Македония

ВВП на душу населения составляет $6100. Македония отличается открытой экономикой, основу которой (90% ВВП) составляет торговля. В последние годы ситуация в стране улучшается, однако, несмотря на реформы и принимаемые правительством меры, здесь по-прежнему высок уровень безработицы и бедности.

4. Босния и Герцоговина

ВВП на душу населения составляет $5 674. Страна, пережившая войну в 90-е годы 20 века. В настоящий момент власти пытаются восстановить страну после военных действий. Несмотря на все принимаемые меры, здесь высокий уровень безработицы, а уровень жизни – один из самых низких в Европе.

3. Албания

ВВП на душу населения составляет $5 289. Несмотря на то, что пока эта страна является одной из самых бедных в Европе, ее экономика постепенно улучшается. А значит, в скором времени ситуация может измениться, и страна перестанет фигурировать в этом рейтинге. В стране достаточно природных ресурсов, позволяющих ей экономически развиваться.

2. Молдавия

ВВП на душу населения составляет $3 218. Правительство страны пытается ввести меры, которые позволят экономике продемонстрировать рост. Несмотря на эти меры, страна остается одной из беднейших в Европе.

1.Украина

ВВП на душу населения, по данным МВФ, составлял 2 963 долларов в 2018 году. Страна переживает очень непростые времена. Коррупция, бюрократические препятствия, плохо развитая инфраструктура и транспорт – эти проблемы выделяют эксперты МВФ, обращая внимание на то, что они мешают стране развиваться.