В Челябинске эвакуатор увез машину с ребенком внутри, но наказали за это маму

В Челябинске на штрафстоянку забрали машину вместе с полуторагодовалым ребенком. Многодетная мать, являющаяся владелицей авто, написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности сотрудников службы эвакуации. Однако к ответственности привлекли ее саму.

Елена Важенина, выходя из машины, теперь не оставляет своего ребенка ни на секунду. Сегодня многодетная мать снова пришла на штрафстоянку, куда накануне эвакуировали ее автомобиль, в котором спал полуторогодовалый ребенок.

Несколько дней назад Елена приехала в банк, но так как свободных парковочных мест не было, она припарковалась под знаком.

"Я этот знак хорошо видела, что эвакуируют машины. Но там все парковочные места были заняты, и я поставила машину в единственном кармашке, чтобы перед глазами было, перед банком", — говорит Елена Важенина.

Зашла в банк на несколько минут, а в это время за ее машиной приехал эвакуатор. На кадрах регистратора видно, как сотрудники службы фиксируют колеса, поднимают автомобиль на погрузчик. При этом в салон автомобиля они так и не заглянули.

"То есть они вот правильно все сделали, а я неправильно припарковалась. Они мне сказали: мы ведем борьбу с такими безответственными, как вы", — рассказывает Елена Важенина.

При этом эвакуировать автомобиль, если в нем находится человек или животное, нельзя по закону. Сотрудники штрафстоянки уверяют, что их вины в этом инциденте нет.

"С нашей стороны никакого нарушения нет, ребята осмотрели автомобиль, но, извините, не увидели. Заднее стекло тонированное, плюс ребенок был накрыт курткой темного цвета, машина была с заглушенным двигателем, стояла с нарушением правил остановки и стоянки", — объясняет Кирилл Сташков, заместитель директора ООО "Лидер плюс".

Елена не отрицает, что припарковалась не в том месте, однако настаивает, что полиция и сотрудники штрафстоянки тоже виноваты.

"Все в погоне за прибылью. Они же видели. Две минуты им требуется, я засекала: четыре человека подходят, блокируют колеса быстро, подцепили и утащили", — возмущается Елена Важенина.

На штрафстоянке заявляют, что женщина за свои ребенком вернулась только через полтора часа. Здесь ее уже ждали полицейские и представители органов опеки.

- Вы мне сейчас отдаете ребенка и машину, и я уезжаю.

Но так просто многодетная мать штрафстоянку не покинула.

"За оставление ребенка в опасности владелица машины привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по их содержанию и воспитанию", — сообщила Любовь Гайнулина, представитель УМВД Челябинска

Органы опеки уже поставили Елену, которая воспитывает пятерых детей, на учет. Женщина намерена добиваться своей правды до конца. Она требует, чтобы штраф 2200 рублей удержали с сотрудников стоянки, которые допустили халатность. В конфликте уже разбирается прокуратура.