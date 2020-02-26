Чеснок подорожал на 40 процентов из-за коронавируса

Чеснок в январе подорожал на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно статданным единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС) и оператора фискальных данных "Такском".

В среднем 1 килограмм чеснока в России подорожал до 212 рублей с 155 рублей год назад.

В начале февраля чеснок подорожал еще — до 246 рублей за килограмм и продолжает прибавлять в цене. К 10 февраля до 263 рубля, к 17 февраля — до 266 рублей за килограмм.

В ФАС пока не поступало жалоб на повышение цен на чеснок, сообщила "Известиям" начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольного органа Анна Мирочиненко.

Ранее был обнаружен многократный рост цен на маски, вырос спрос на противовирусные препараты, иммуномодуляторы.

Днем ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против производителя "Арбидола" по подозрению в недобросовестной рекламе препарата "Арбидол", якобы он помогает бороться с коронавирусом COVID-2019.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки в Китае зафиксировано еще 406 случаев заболевания коронавирусом, а 52 человека погибли. К 26 февраля в Китае в общей сложности было зарегистрировано 78 064 подтвержденных случая заражения, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.